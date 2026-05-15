Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Poskytnutí informace k dopravní nehodě
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informaci:
„V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí kopie dokumentu:
Protokol o nehodě v silničním provozu včetně plánku a fotodokumentace k dopravní nehodě, která se stala:
Dne: 10. 5. 2026;
V čase: cca 1:23 hod;
Místo: silnice č.1/18 cca 2 km od obce Vranovice směrem na Příbram;
Účastníci / vozidla: ...;
Číslo jednací: ………….“
Policie České republiky poskytla žadateli požadované dokumenty.
Vyřizuje:
JUDr. Pavel Talacko
15. 5. 2026
Vkladatel:
Mgr. Simona Riedlová
25. 5. 2026