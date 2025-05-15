Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Poskytnutí informace
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informaci:
"1.Existuje-li jakákoliv písemná či ústní dohoda, zápis z jednání, metodický pokyn nebo jiný záznam v informačním systému Policie ČR uzavřený mezi Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje (případně obvodní oddělení policie Jílové u Prahy) a městem Jílové u Prahy (případně starostou ...), který by jakkoli upravoval, omezoval nebo instruoval operační důstojníky Integrovaného operačního střediska stran vysílání policejních hlídek v souvislosti s rekonstrukcí komunikace III/1044 někdy v období 07-10/2025?
2. Pokud taková dohoda existuje, žádám o poskytnutí její kopie (v případě písemné formy) nebo o poskytnutí doslovného znění záznamu v informačním systému policie, ke kterému mají nebo měli v dané době operační důstojníci přístup.
3. Na základě jakého konkrétního zákonného zmocnění byla případná dohoda se starostou, která měla za následek reálné nevyslání hlídek na místo, uzavřena, a jak je tato v souladu s povinností policie chránit bezpečnost a plynulost silničního provozu dle § 2 zákona č. 273/2008 Sb.?
4. Žádám o informaci, zda je v interních předpisech Policie ČR přípustné, aby operační důstojník odmítl vyslat hlídku k nahlášené fyzické překážce na pozemní komunikaci (blokace technikou) s odkazem na neformální dohodu se samosprávou, a to i v případě, že oznamovatel upozorňuje na zrušení právního titulu (OOP) pro takovou blokaci.“
Policie České republiky poskytla žadateli odpověď:
K bodu 1):
Žádná taková dohoda neexistuje.
K bodu 2):
Viz odpověď k bodu 1).
K bodu 3):
Viz odpověď k bodu 1)
K bodu 4):
Interní předpisy Policie České republiky neřeší Vámi konkrétně popsanou situaci.
Vyřizuje:
JUDr. Pavel Talacko
15. 5. 2025
Vkladatel:
Mgr. Simona Riedlová
25. 5. 2026