Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Poskytnutí informace
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informaci:
"Vážení,
dne 2.3.2026 Vám byla z této DS doručeno podání. Asi za týden mi volal policista na moje číslo.
Dle zákona 106/1999 Sb. žádám o záznam tohoto hovoru, v první řadě zvukový, případně písemný nebo jiný.
Dále žádám o číslo, jméno, hodnost a policejní oddělení / stanici policisty, který mi volal.“
Policie České republiky poskytla žadateli odpověď:
Volal Vám policista pprap. Ondřej Vrabec, osobní evidenční číslo 344925, z obvodního oddělení Benešov. Telefonoval ze služebního mobilního telefonu, který hovory, na rozdíl od linky 158, nezaznamenává.
Vyřizuje:
JUDr. Pavel Talacko
15. 5. 2026
Vkladatel:
Mgr. Simona Riedlová
25. 5. 2026