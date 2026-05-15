Policie České republiky  

Středočeský kraj

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Poskytnutí informace

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o následující informaci:

1) Zda v obdobı́ od 1.1. 2026 do 30.4. 2026 proběhla kontrola nebo zásah cizinecké policie na staveništi v areálu Nemocnice Nymburk, s.r.o. (pavilon H).

 2) Zda se tato kontrola týkala společnosti: …., přı́padně jejı́ch poddodavatelů.

 3) Zda bylo při této kontrole zjištěno porušenı́ právnı́ch předpisů, zejména v oblasti zaměstnávánı́ cizinců.

 4) Zda bylo v souvislosti s touto kontrolou zahájeno správnı́ řı́zenı́ nebo uložena sankce (postačı́ obecná informace bez osobnı́ch údajů).

Policie České republiky poskytla žadateli odpověď:

K bodu 1):
V období od 01. 01. 2026 do 30. 04. 2026 byla provedena v areálu Nemocnice Nymburk s. r. o. pobytová kontrola dne 16. 04. 2026.

K bodu 2):
Kontrola se netýkala uvedené společnosti ani poddodavatelů.

K bodu 3):
Cizinecká policie neprovádí kontroly zaměstnavatelů (pokud se nejedná o cizince, který by bez povolení zaměstnání cizince zaměstnal, nebo takové zaměstnání zprostředkoval), ale pobytové kontroly cizinců, zejména oprávněnosti jejich pobytu na území, kontroly oprávněnosti výkonu zaměstnání cizinců. Kontroly zaměstnavatelů provádí Oblastní inspektoráty práce.

K bodu 4):
V souvislosti s uvedenou pobytovou kontrolou bylo dne 16. 04. 2026 zahájeno správní řízení ve věci správního vyhoštění cizince dle ustanovení § 119 odst. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s výkonem zaměstnání bez povolení k zaměstnání.

Vyřizuje:
JUDr. Pavel Talacko
15. 5. 2026

Vkladatel:
Mgr. Simona Riedlová
25. 5. 2026

