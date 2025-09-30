Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Poskytnutí informace
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informaci:
„Ve smyslu z.č. 106/1999 Sb. – o svobodném přístupu k informacím (dále jen „IZ“), v platném znění, žádám tímto o poskytnutí kopie trestního oznámení, které bylo postoupeno na vaši policejní součást OO Mníšek pod Brdy, kde bylo prověřováno pod sp. zn. KRPS-89512/ČJ-2025-011618.
Dále bylo toto trestní oznámení vedeno u vaší součásti pod sp.zn. KRPS-110178/ČJ- 2025-010211, č.j. KRPS-110178-8/ČJ-2025-010211-POST, resp. KRPS-110178-9/ČJ-2025-010211-AM.“
Policie České republiky poskytla žadateli odpověď dle jeho požadavku.
Vyřizuje:
JUDr. Pavel Talacko
12. 9. 2025
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suuchánková
30. 9. 2025