Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Poskytnutí informace
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informaci:
„Ve smyslu z.č. 106/1999 Sb. – o svobodném přístupu k informacím (dále jen „IZ“), v platném znění, žádám tímto o poskytnutí kopie trestního oznámení, které bylo podáno na vaši policejní součást a jehož obsah byl prověřován pod spisovou značkou KRPS-89512/ČJ-2025-011618.“
Policie České republiky poskytla žadateli požadovaný dokument s vyloučením osobních údajů.
