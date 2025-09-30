Policie České republiky  

Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Poskytnutí informace

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o následující informaci:

„Ve smyslu z.č. 106/1999 Sb. – o svobodném přístupu k informacím (dále jen „IZ“), v platném znění, žádám tímto o poskytnutí kopie trestního oznámení, které bylo podáno na vaši policejní součást a jehož obsah byl prověřován pod spisovou značkou KRPS-89512/ČJ-2025-011618.“

Policie České republiky poskytla žadateli požadovaný dokument s vyloučením osobních údajů.

Vyřizuje:
JUDr. Pavel Talacko
12. 9. 2025

Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
30. 9. 2025

