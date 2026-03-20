Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Poskytnutí doplňující informace k poskytnutým dokumentům
Zveřejnění dle ust. § 5 odst.3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel požádal o poskytnutí obecného sdělení, zda příslušná anonymizovaná část textu z dříve poskytnutého dokumentu označuje některou z prověřovaných firem (AA Styll, AZ Styll, ODES) nebo osobu pro ně pracující, nebo státní organizaci (např. finanční úřad), nebo externí (cizí) soukromou osobu apod.
Policie ČR žadateli sdělila následující:
Žadatelem označená anonymizovaná část textu neoznačuje žádný cizí nebo externí subjekt, ale osobní údaje jedné z osob, zastupující jeden z označovaných subjektů, jehož činnost byla v rámci řízení, vedeném pod č.j. KRPS-104252/TČ-2017-011181 prověřována.
Mgr. Michal Plesl
20. 3. 2026
Mgr. Simona Riedlová
20. 3. 2026