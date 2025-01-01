Poskytnutí dokumentů ze spisu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požadoval identifikaci a poskytnutí dokumentu ze spisu, který se týká jeho osoby a metadat ke konkrétnímu dokumentu vztahujícímu se k tomuto spisu,.
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádosti posoudila a v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žadateli požadovaný dokument poskytla.
pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 10. 12. 2025