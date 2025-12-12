Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Poškozený předal cizímu muži peníze určené k investování
Kriminalistům ho popsal, poznáváte muže na zveřejněném identikitu?
Českobudějovičti kriminalisté, specialisté na kybernetickou kriminalitu, prověřují případ podvodného jednání, kterého se měl dopustit neznámý pachatel počátkem listopadu tohoto roku. Poškozeným je muž, kterého telefonicky kontaktoval cizí muž s připravenou legendou o výhodném investování. Poškozeného dokázal přesvědčit, aby vybral finanční hotovost, kterou následně dvakrát po sobě předal údajnému kurýrovi. Mělo se jednat o úhradu pomyslné daně. K předání peněz došlo ve dnech 12. a 13. listopadu, nejprve ve 21:00 a pak v 11:00 hodin na parkovišti před supermarketem Billa v ulici Mánesova v Českých Budějovicích. Poškozený předal částku 70 000 a 45 000 korun.
Záhy muž pochopil, že se stal obětí podvodníka, a proto se obrátil na kriminalisty, kterým dokázal údajného kurýra velmi dobře popsat. Muž byl silnější postavy, výška cca 175 cm, měl plnovous světle hnědé barvy, šedivé krátké vlasy. Věk odhadl na 65 let. Mluvil česky. Kriminalisté na základě jeho popisu sestavili identikit tohoto muže. Pokud jej poznáváte nebo máte jakékoliv informace o jeho pohybu, kontaktujte, prosím, policisty na lince 158. Za spolupráci děkujeme.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
12. prosince 2025