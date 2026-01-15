Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Poškozený plot na Srubci
Neznámý řidič narazil do oplocení a poté místa ujel. Pokud jste viděl nehodu, ozvěte se nám.
Českobudějovičtí dopravní policisté řeší případ poškození oplocení domu v obci Srubec. V době od 21. prosince 2025 23:00 hod. do 22. prosince 2025 02:00 hod., dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, poškodil plechový lamelový plot a dřevěný sloupek s poštovní schránkou v ulici Hodějovická u rodinného domu č. 1101 a poté z místa ujel.
Případ řeší pprap. Veronika Karpíšková, která přijme vaše informace na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo nás kontaktujte na lince tísňového volání 158.
Děkujeme.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
15. ledna 2026