Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Poškozený motocykl
Pokud jste viděli nehodu, volejte 158.
Českobudějovičtí dopravní policisté hledají svědky dopravní nehody, která se stala de 13. srpna v době mězi 16:45 a 17:45 hodinou v Českých Budějovicích. Na ulici Husova, konkrétně u budovy zdravotnického centra, došlo k poškození motocyklu značky Honda bílé barvy, který zde stál zaparkovaný. Neznámý řidič s nezjištěným vozidlem do motocyklu narazil a z místa nehody ujel, aniž by událost oznámil. Na motocyklu způsobil škodu odhadnutou na 30 000 korun.
Pokud jste tuto nehodu viděli nebo můžete policistům poskytnout jakékoliv informace, volejte, prosím, na telefonní číslo 974 226 588 nebo přímo na linku 158. Děkujeme za spolupráci.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz
15. srpna 2025