Poškození železničních vozidel

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požaduje informace o počtu evidovaných a objasněných případů vnějšího a vnitřního poškození železničních vozidel na území Středočeského kraje v prvním pololetí roku 2025.

Policie České republiky odpověděla žadateli, že za uvedené období bylo na území Středočeského kraje zaevidováno 47 případů vnějšího poškození železničních vozidel sprejerstvím, z toho 4 případy byly objasněny. K poškození vnitřního vybavení železničních vozidel došlo pouze v 1 případě, přičemž tento skutek nebyl doposud objasněn. 

Mgr. Jarmila Motáková
11. 9. 2025

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
25. 9. 2025

