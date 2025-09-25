Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Poškození železničních vozidel
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požaduje informace o počtu evidovaných a objasněných případů vnějšího a vnitřního poškození železničních vozidel na území Středočeského kraje v prvním pololetí roku 2025.
Policie České republiky odpověděla žadateli, že za uvedené období bylo na území Středočeského kraje zaevidováno 47 případů vnějšího poškození železničních vozidel sprejerstvím, z toho 4 případy byly objasněny. K poškození vnitřního vybavení železničních vozidel došlo pouze v 1 případě, přičemž tento skutek nebyl doposud objasněn.
Vyřizuje:
Mgr. Jarmila Motáková
11. 9. 2025
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
25. 9. 2025