Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Poškození zaparkovaných vozidel

Pokud jste byli svědky popsaných nárazů do osobních vozidel, ozvěte se dopravním policistům. 

Českobudějovičtí dopravní policisté žádají případné svědky níže uvedených nehod, aby je kontaktovali na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo na lince tísňového volání 158.

Dne 19. září 2025 v době od 14:30 hod. do 14:08 hod., v Týně nad Vltavou, ulice Hlinecká, před panelovým domem č. 712, dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky Volkswagen Passat Variant, hnědé barvy a poté z místa ujel. Případ šetří nprap. Tomáš Vacula.

Dne 24. září 2025 v době od 15:45 hod. do 15:55 hod., v Českých Budějovicích, v ulici K. Šafáře u křižovatky s ulicí Husova třída, dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky Renault Espace, šedé barvy a poté z místa ujel. Případ šetří prap. Jaroslav Jícha.

Děkujeme za vaši pomoc.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

26. září 2025

Odkazy do noveho okna

Poškozený VW Passat Variant

Poškozený VW Passat Variant 

Detailní náhled

Poškozený Renault Espace

Poškozený Renault Espace 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 