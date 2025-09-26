Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Poškození zaparkovaných vozidel
Pokud jste byli svědky popsaných nárazů do osobních vozidel, ozvěte se dopravním policistům.
Českobudějovičtí dopravní policisté žádají případné svědky níže uvedených nehod, aby je kontaktovali na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo na lince tísňového volání 158.
Dne 19. září 2025 v době od 14:30 hod. do 14:08 hod., v Týně nad Vltavou, ulice Hlinecká, před panelovým domem č. 712, dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky Volkswagen Passat Variant, hnědé barvy a poté z místa ujel. Případ šetří nprap. Tomáš Vacula.
Dne 24. září 2025 v době od 15:45 hod. do 15:55 hod., v Českých Budějovicích, v ulici K. Šafáře u křižovatky s ulicí Husova třída, dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky Renault Espace, šedé barvy a poté z místa ujel. Případ šetří prap. Jaroslav Jícha.
Děkujeme za vaši pomoc.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz
26. září 2025