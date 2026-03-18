Poškození zaparkovaného vozu

Během noci neznámý řidič poškodil zaparkovaný Superb. 

Českobudějovičtí dopravní policisté žádají případné svědky níže uvedené nehody, aby nás kontaktovali na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo na lince tísňového volání 158.

V době od 10. března 2026 14.00 hod. do 11. března 2026 05:15 hod. v Týně nad Vltavou, ulice Orlická u bytového domu č. 541, dosud neznámý řidič, pravděpodobně dodávkového typu, poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky Škoda Superb Combi, stříbrné barvy a poté z místa ujel směrem na Albrechtice nad Vltavou. Případ řeší nprap. Kamil Mariška.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz

18. března 2026

