Poškození výdejního automatu Hnojník
Třinečtí kriminalisté případ objasnili
Aktualizace dne 5.února 2026:
Třinečtí kriminalisté prověřující poškození výdejního boxu v Hnojníku po vyhodnocení získaných a zjištěných informací, výsleších osob ve velmi krátké době ustanovili možného podezřelého. Na základě souhlasu státního zástupce muže zadrželi, jednalo se o 18letého mladíka. Prověřováním bylo vyloučeno, že by byla zásilka doručena do boxu pracovníky přepravní společnosti, a tudíž nedošlo k jejich ohrožení. Do současné doby jsme také nezjistili informaci, že by jednání muže bylo namířeno vůči konkrétním subjektům anebo osobám. Policejní komisař zadrženého muže dne 3.2.2026 obvinil z přečinů poškození cizí věci a nedovoleného ozbrojování.
Je mu kladeno za vinu, že měl krátce po sobotní půlnoci přinést a umístit do jedné z přihrádek výdejního boxu předmět, který krátce na to explodoval a způsobil destrukci zařízení. Kriminalisté na případu i nadále pracují a zabývají se všemi souvislostmi a okolnostmi. Obviněnému hrozí trest odnětí svobody až do výše pěti let.
mjr. Jiroušková Pavla
Ostrava 31. ledna 2026
Noční poškození výdejních boxů
Dnešního dne 31. ledna 2026 v nočních hodinách bylo na linku tísňového volání 158 oznámeno poškození výdejních boxů v obci Hnojník na Frýdecko-Místecku. Po příjezdu třinecké prvosledové hlídky na místo bylo patrné, že došlo z dosud neznámé příčiny k explozi, která poškodila značnou část výdejního zařízení.
Přivolán byl proto psovod se služebním psem vycvičeným na vyhledávání výbušnin a také kolegové z pyrotechnické služby. Od dopoledních hodin zde probíhá ohledání místa a šetření příčin exploze za přítomnosti znalců z odboru kriminalistické techniky a expertiz, frýdecko-místeckých kriminalistů a kolegů z pyrotechnické služby.
por. Jan Segsulka, DiS.