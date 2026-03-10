Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Poškození vozidla na parkovišti
Pravděpodobný viník nehody z místa ujel.
Českobudějovičtí dopravní policisté z Plavské ulice žádají případné svědky níže popsané nehody v krajském městě, aby je kontaktovali na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo na linku tísňového volání 158.
V době od 1. března 2026 17:00 hod. do 4. března 2026 06:30 hod., v Českých Budějovicích, Plzeňská před domem č. 61, dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky Hyundai Bayon, zelené barvy a poté z míst ujel. Případ řeší nprap. Filip Zeman.
Děkujeme za spolupráci.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
10. března 2026