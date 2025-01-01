Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Poškození vozidla
Způsobená škoda byla odhadnuta na více než 230 tisíc korun.
Policisté táborského obvodního oddělení pátrají po dosud neznámém pachateli, který v době od 18:00 hodin dne 7. listopadu do 10:00 hodin dne 8. listopadu letošního roku v Táboře ve Vilové ulici poškodil přední světlomety a lak osobního vozidla Audi Q7. Vandal svým protiprávním jednáním způsobil škodu odhadem za více než 230 tisíc korun.
Policisté případ zadokumentovali a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci. Lze předpokládat, že si události mohl někdo všimnout. Informace, které by přispěly k dopadení pachatele tohoto činu, sdělte prosím policistům na jejich služebně v Divadelní ulici v Táboře, nebo na telefonním čísle 974 238 700.
Za případné informace děkujeme.
por. Bc. Lenka Pokorná ta.pis@pcr.cz tisková mluvčí a preventistka 10. listopadu 2025