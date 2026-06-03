Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Poškození vozidel při dopravní nehodě
Ve dvou případech přivítáme vaše svědectví.
Českobudějovičtí dopravní policisté žádají případné svědky níže uvedených nehod, aby je kontaktovali na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo na lince tísňového volání 158.
Dne 23. května 2026 v 23:30 hod., v obci Srubec, ulice Ledenická – Stará Pohůrka, jel ve směru od Ledenic dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, kdy při projíždění levotočivou zatáčkou narazil do protijedoucího autobusu městské hromadné dopravy tovární značky Solaris, linky č. 13, číslo 117, kde poškodil levý bok a poté odjel směrem na České Budějovice.
Dne 1. června 2026 v době od 12:15 hod. do 13:25 hod., v Českých Budějovicích, ulice B. Němcové, parkoviště OD LIDL, dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky Volkswagen Passat Variant, šedé barvy a poté z místa ujel.
Děkujeme za vaši spolupráci.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
3. června 2026