Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Poškození užitkového vozidla
Neznámý řidič poškodil u OD Kaufland zaparkovaný vůz na přepravu zvířat.
Českobudějovičtí dopravní policisté žádají případné svědky níže uvedené nehody, aby je kontaktovali na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo na lince tísňového volání 158.
Dne 24. dubna 2026 v době od 08:10 hod. do 09:00 hod., v Českých Budějovicích, v ulici Pasovská, nedaleko OD Kaufland, dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, poškodil zaparkované užitkové vozidlo tovární značky Renault Master, světle modré barvy a poté z místa ujel. Případ řeší nprap. Bc. Ondřej Vyšín.
Děkujeme za vaši pomoc při objasnění zmíněného případu.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
4. května 2026