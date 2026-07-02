Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Poškození svodidel na silnici I/20
Vaše svědectví přijmou policisté na dálničním oddělení Lety.
Poškození kovových svodidel na silnici I/20, nedaleko sjezdu/nájezdu na dálnici D4, v katastru obce Třebkov, řeší policisté z dálničního oddělení Lety.
Dne 21. června 2026 v době od 18:30 hod. do 19:00 hod., ve směru jízdy Písek – Plzeň, jel na uvedeném místě dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, černé barvy, kdy se pravděpodobně nevěnoval řízení a z dosud nezjištěných příčin narazil vlevo kovových svodidel. Poté z místa ujel.
Vaše svědectví přijmou policisté na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, dálniční oddělení Lety, Horosedly 86, Lety, telefon 974 245 902 nebo na linku tísňového volání 158.
Děkujeme za spolupráci.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
2. července 2026