Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Poškození soch
Policisté zadrželi muže, který kladivem poškodil dvě sochy u Rudolfina.
Škodu v odhadované výši téměř devadesát tisíc korun způsobil ve středu 1. července muž, který kladivem poškodil dvě sochy u budovy Rudolfina nacházející se v památkové rezervaci hlavního města Prahy. Čtyřicetiletý muž zasadil sochám téměř dvacet úderů kladivem vážícím 1,5 kilogramu, čímž způsobil uvedenou škodu.
Na místo vyrazily policejní hlídky z oddělení hlídkové služby Prahy I, které muže zadržely. Ten je nyní podezřelý z trestného činu poškození cizí věci, za což mu hrozí až tři roky vězení. Při výslechu muž odmítl sdělit, proč sochy poničil, a odmítl vypovídat. Jeho motiv tedy v tuto chvíli neznáme.
mjr. Jan Daněk
3.7.2026