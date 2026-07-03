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Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Poškození soch

Policisté zadrželi muže, který kladivem poškodil dvě sochy u Rudolfina. 

Škodu v odhadované výši téměř devadesát tisíc korun způsobil ve středu 1. července muž, který kladivem poškodil dvě sochy u budovy Rudolfina nacházející se v památkové rezervaci hlavního města Prahy. Čtyřicetiletý muž zasadil sochám téměř dvacet úderů kladivem vážícím 1,5 kilogramu, čímž způsobil uvedenou škodu.

Na místo vyrazily policejní hlídky z oddělení hlídkové služby Prahy I, které muže zadržely. Ten je nyní podezřelý z trestného činu poškození cizí věci, za což mu hrozí až tři roky vězení. Při výslechu muž odmítl sdělit, proč sochy poničil, a odmítl vypovídat. Jeho motiv tedy v tuto chvíli neznáme.

mjr. Jan Daněk
3.7.2026

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