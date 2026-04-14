Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Poškození přišli o miliony
Falešní policisté a podvodné investice na Rychnovsku.
Rychnovští kriminalisté v uplynulých dnech přijali dvě oznámení na podvodná jednání, v rámci kterých poškození přišli o téměř 4 miliony korun. Podvodníci k tomu využili jak legendu falešných policistů informující o účtech v ohrožení, tak také podvodné investiční nabídky.
V prvním případě měla 67letou ženu kontaktovat osoba vydávající se za policistku, která ji pod smyšlenou záminkou informovala o spáchání trestného činu souvisejícím s jejím bankovním účtem. Toho se měla dopustit tím, že měla poskytnout údaje ke své bankovní identitě neznámému muži, který měl na základě sepsané plné moci neoprávněně manipulovat s jejími finančními prostředky. Tuto skutečnost měl potvrdit i další údajný policista, který ženu obratem kontaktoval. Třetí osobou, která ženu kontaktovala, byl pracovník ČNB. Ten jí přesvědčil, aby se přihlásila do svého bankovnictví a řídila se dle jeho instrukcí. Následně žena ofotila svůj občanský průkaz a všechny platební karty. Podle instrukcí dalšího muže si nainstalovala aplikaci pro vzdálený přístup a tím mu umožnila přístup do bankovnictví. Jednotlivé transakce potvrzovala v domnění, že finanční prostředky jsou převáděny na bezpečné účty. O neobvyklém množství podezřelých odchozích transakcí byla žena následně informována skutečným pracovníkem banky, který bankovní účet okamžitě zablokoval a doporučil jí obrátit se na policii. Poškozená tak přišla o více než 2 miliony korun.
Dalším poškozeným z Rychnovska je 72letý muž, který na internetu zareagoval na nabídku zhodnocení finančních prostředků prostřednictvím investic, údajně doporučovaných bývalým ministrem financí Zbyňkem Stanjurou. Na rizikovost prováděných plateb byl muž upozorněn pracovníkem banky, který jej vyzval k osobní návštěvě pobočky za účelem podpisu dohody o provádění rizikových plateb. Ani toto upozornění však poškozeného neodradilo a na základě dalších instrukcí pokračoval v zasílání finančních prostředků. Místo slíbeného zhodnocení se celková výše škody vyšplhala na více než 1,25 milionu korun.
V obou případech policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů podvodu a neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací. Současně prověřují veškeré okolnosti těchto případů, zajišťují finanční prostředky na bankovních účtech a shromažďují další důkazní materiály důležité pro trestní řízení. V případě pravomocného odsouzení hrozí pachatelům trest odnětí svobody až na 8 let.
Policisté v této souvislosti znovu apelují na veřejnost k maximální obezřetnosti. Policisté, pracovníci bank ani zaměstnanci České národní banky nikdy nevyžadují přihlašovací údaje do internetového bankovnictví, čísla platebních karet, potvrzování transakcí ani instalaci aplikací pro vzdálený přístup. Jakékoli nečekané telefonáty či zprávy s výzvou k rychlému jednání, převodům peněz nebo ochraně finančních prostředků je nutné považovat za vysoce podezřelé. V případě pochybností doporučujeme hovor ihned ukončit a informace si ověřit přímo u své banky prostřednictvím oficiálních kontaktních údajů.
14. dubna 2026
por. Mgr. Andrea Muzikantová