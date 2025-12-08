Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Poškození pneumatiky a krádež
Pokud poznáváte muže na fotografiích, kontaktujte nás.
Policisté z obvodního oddělení Hluboká nad Vltavou šetří okolnosti případů poškození pneumatiky u osobního motorového vozidla a krádeže plastového pouzdra s finanční hotovostí. Dosud neznámý pachatel dne 14. listopadu 2025 v době od 14:00 h. do 14:30 hod. v katastru obce Hrdějovice, na parkovišti obchodního domu MAKRO, nezjištěným předmětem poškodil levou přední pneumatiku zaparkovaného osobního vozidla Volkswagen Caravelle a poté pravděpodobně využil nepozornosti ženy ukládající si nákup do osobního vozidla tovární značky Renault Clio a odcizil jí plastové pouzdro s finanční hotovostí.
Policisté provedli šetření jak na místě činu, tak i v blízkém okolí a podařilo se jim zajistit kamerový záznam pohybu muže, který může být důležitým svědkem obou případů. Proto ho vyzýváme, případně osoby, které ho poznávají, aby nás kontaktoval na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, obvodní oddělení Hluboká nad Vltavou, Masarykova 49, telefon 974 226 730 nebo na lince tísňového volání 158.
Děkujeme za spolupráci.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie,gov.cz
8. prosince 2025