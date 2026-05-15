Poškození dveří autobusu

Pátráme po totožnosti muže, který nestihl nastoupit do autobusu a poté rozbil skleněnou výplň dveří. 

Na zastávce Kačerov nestihl cestující nastoupit do autobusu, a poté, co se před ním zavřely dveře, udeřil pěstí do skleněné výplně předních dveří. Tímto došlo k rozbití skleněné výplně a ke škodě ve výši 30 000 Kč.

Celá věc je prověřována pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci, kdy v případě dopadení a odsouzení hrozí pachateli trest odnětí svobody až do výše jednoho roku. Celou událost zachytily kamery a nyní pátráme po totožnosti neznámého muže, který se uvedeného jednání dopustil. Žádáme proto veřejnost o spolupráci, a v případě, že by někdo uvedeného muže poznal, ať se ozve na linku 158.

K případu došlo dne 4. dubna okolo 15. hodiny a řeší ho policisté z místního oddělení Spořilov.

por. Bc. Tomáš Lahoda

15. 5. 2026

Související dokumenty

  • Autobus.mp4
    Velikost souboru: 52,7 MB / formát MP4

