Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Poškození cizí věci - výzva svědkům
Muž zřejmě nestačil včas nastoupit, tak svou agresivitu směřoval na dveře autobusu.
Policisté z obvodního oddělení Sezimovo Ústí vyšetřují případ poškození dveří autobusu tovární značky Iveco Bus Urbanway, ke kterému došlo ve čtvrtek 9. července 2026 v době 21:45 hod. na autobusové zastávce Sezimovo Ústí II. V uvedenou dobu se při odjezdu autobusu snažil dovnitř dostat muž, když však neuspěl s otevřením dveří, tak značnou silou kopem do dvoukřídlých dveří poškodil jeho skleněnou výplň.
Muž byl oblečen v černém sportovním oblečení – černé čepice se štítkem s bílým nápisem, černá bunda s bílými rukávy – styl baseball s nápisy, šedé krátké kalhoty, bílé ponožky a černé sportovní boty. V ruce nesl bílou igelitovou tašku s věcmi.
Tímto ho vyzýváme, aby se přihlásil k podání vysvětlení na obvodním oddělení policie Sezimovo Ústí se sídlem Tábor, Soběslavská 2763, telefon 974 238 730 nebo na lince tísňového volání 158. Stejná výzva je směřována osobám, které ho poznávají a svědkům zmíněného poškození dveří.
Odkaz na video na youtube Policie ČR: Agresor poškodil autobus
Děkujeme.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
24. července 2026