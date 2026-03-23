Poškození cizí věci
Podezřelé žhářství šetří policisté ze sídliště Máj.
Policisté z obvodního oddělení České Budějovice – Čtyři Dvory šetří případ požáru vzrostlých tújí, krycí plachty a části střechy rodinného domu v Českých Budějovicích, část České Vrbné č. 2317.
Ve středu dne 11. března 2026 v době od 16:30 hod. do 17:14 hod., na uvedeném místě, dosud neznámý pachatel, pravděpodobně úmyslně založil požár, kdy se ohnisko rozšířilo na větší plochu a následně shořelo více jak pět desítek vzrostlých tújí, část krytiny a dřevní konstrukce rodinného domu a další věci, v celkové škodě převyšující 270 000 korun.
V této souvislosti žádáme případné svědky události, případně majiteli kamerových záznamů z projíždějících motorových vozidel, nebo kamer umístěných v blízkosti uvedeného domu, aby nás kontaktovali na obvodním oddělení v ulici Miroslava Chlajna 45, České Budějovice, telefon 974 226 720 nebo na lince tísňového volání 158.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
23. března 2026