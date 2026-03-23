Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Poškození cizí věci

Podezřelé žhářství šetří policisté ze sídliště Máj. 

Policisté z obvodního oddělení České Budějovice – Čtyři Dvory šetří případ požáru vzrostlých tújí, krycí plachty a části střechy rodinného domu v Českých Budějovicích, část České Vrbné č. 2317.

Ve středu dne 11. března 2026 v době od 16:30 hod. do 17:14 hod., na uvedeném místě, dosud neznámý pachatel, pravděpodobně úmyslně založil požár, kdy se ohnisko rozšířilo na větší plochu a následně shořelo více jak pět desítek vzrostlých tújí, část krytiny a dřevní konstrukce rodinného domu a další věci, v celkové škodě převyšující 270 000 korun.

V této souvislosti žádáme případné svědky události, případně majiteli kamerových záznamů z projíždějících motorových vozidel, nebo kamer umístěných v blízkosti uvedeného domu, aby nás kontaktovali na obvodním oddělení v ulici Miroslava Chlajna 45, České Budějovice, telefon 974 226 720 nebo na lince tísňového volání 158.

Děkujeme.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz

23. března 2026

Odkazy do noveho okna

Požár 1

Detailní náhled

Požár 2

Detailní náhled

Požár 3

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 