Poškozené pásové rypadlo
Od včerejšího dne policisté z obvodního oddělení v Moravské Třebové šetří poškození pásového rypadla a odcizení věcí z něj. Předběžně vyčíslená škoda je pět set tisíc korun. Stalo se to u silnice č. 368 mezi obcemi Třebařov a Staré Město.
V souvislosti s tím kolegové žádají o pomoc hlavně řidiče projíždějících vozidel. Pokud jste místem v době od čtvrtka 28. srpna 12 hodin do pondělí 1. září půl páté odpoledne projížděli, viděli něco podezřelého nebo máte z jízdy záznam na palubní kameře, ozvěte se na číslo 974 578 721 nebo prostřednictvím linky 158. Cenné pro nás budou jakékoli informace o pohybu osob či vozidel v blízkosti tohoto stavebního stroje ve výše uvedené době.
2. září 2025
por. Mgr. Dita Holečková