Poškozená vozidla v ulici Volejbalistů
Neznámý vandal poškodil pneumatiky zaparkovaných vozidel, policie hledá svědky.
Policisté z obvodního oddělení Čtyři Dvory řeší případ poškození vozidel v ulici Volejbalistů, ke kterému došlo v úterý 24. února někdy mezi 18:15 a 20:55 hodinou. Neznámý pachatel nezjištěným předmětem poškodil pneumatiky u celkem šesti zde zaparkovaných vozidel. Celková škoda, kterou způsobil, byla předběžně odhadnuta na více než 20 000 korun. Policisté vyzývají případné svědky této události, kteří by mohli poskytnout informace vedoucí k objasnění tohoto případu nebo by měli k dispozici kamerové záznamy ze svých vozidel, aby kontaktovali policisty na telefonním čísle 158 nebo přímo na obvodním oddělení Čtyři Dvory, případně na jakékoliv jiné policejní služebně.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
25. února 2026