Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Poškozená vozidla

Narazili do zaparkovaných vozů a ujeli, hledáme případné svědky. 

Písečtí dopravní policisté prošetřují okolnosti dalších dopravních nehod s újezdem. Dne 22. srpna zaparkoval kolem patnácté hodiny majitel své vozidlo značky Kia Sportage na ulici Erbenova před domem s číslem popisným 738, následující den bohužel sčítal škody. Zatím nezjištěný řidič u vozu poškodil levé přední dveře a ujel. Škoda se pohybuje kolem 20 000 korun.

V době od podvečera dne 22. srpna do dopoledne dne 25. srpna pak kdosi poškodil přední část automobilu zaparkovaného na ulici Jablonského. Na Toyotě je třicetitisícová škoda, řidič opět ujel.

Máte-li k popisovaným dopravním nehodám jakékoli informace, volejte linku 158.

Děkujeme za pomoc.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz

27. srpna 2025

Odkazy do noveho okna

poškozená Toyota

poškozená Toyota 

Detailní náhled

poškozená Toyota

poškozená Toyota 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 