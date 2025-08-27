Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Poškozená vozidla
Narazili do zaparkovaných vozů a ujeli, hledáme případné svědky.
Písečtí dopravní policisté prošetřují okolnosti dalších dopravních nehod s újezdem. Dne 22. srpna zaparkoval kolem patnácté hodiny majitel své vozidlo značky Kia Sportage na ulici Erbenova před domem s číslem popisným 738, následující den bohužel sčítal škody. Zatím nezjištěný řidič u vozu poškodil levé přední dveře a ujel. Škoda se pohybuje kolem 20 000 korun.
V době od podvečera dne 22. srpna do dopoledne dne 25. srpna pak kdosi poškodil přední část automobilu zaparkovaného na ulici Jablonského. Na Toyotě je třicetitisícová škoda, řidič opět ujel.
Máte-li k popisovaným dopravním nehodám jakékoli informace, volejte linku 158.
Děkujeme za pomoc.
por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz
27. srpna 2025