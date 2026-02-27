Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Poškozená svodidla na 26km dálnice D11
Nevšimli jste si řidiče, který tu havaroval?
Policisté z dálničního oddělení Poříčany pátrají po řidiči, který havaroval na dálnici do svodidel a nebo svědcích, kteří si zmíněné situace mohli všimnout. K události došlo v období od 16. února 2026 od 14:00 hod. do 17. února 2026 do 14:00 hodin a to na dálnici D11 v km 26,935 (v katastru obce Třebestovice) směrem na Prahu. Při dopravní nehodě došlo k poškození pravých ocelových svodidel.
V těchto místech neznámý řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy povětrnostním podmínkám a stavu komunikace, přejel přes pravou zpevněnou krajnici, kde blíže nezjištěnou částí vozidla narazil do pravých svodidel, které poškodil v délce 25 m. Řidič poté z místa nehody ujel a nesplnil povinnosti plynoucí ze zákona a nehodu neoznámil. Na svodidlech vznikla hmotná škoda ve výši několika desítek tisíc korun.
Žádáme řidič, který v uvedeném úseku do svodidel narazil, aby se policistům z dálničního oddělení Poříčany přihlásil, stejně tak žádáme svědky, kteří si mohli nehody všimnout nebo jí mít zaznamenanou na kameře, aby se taktéž policistům ozvali na tel. číslo 974 878 790.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
27. února 2026