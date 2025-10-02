Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Poškozená Octavie
Narazil do zaparkovaného vozu a ujel.
V noci z pondělí na úterý projížděl zatím nezjištěný řidič ulicí Zeyerova v Písku a narazil do zaparkovaného automobilu značky Škoda Octavia. Vůz má poškozenou levou boční část a škoda je kolem 40 000 korun. Řidič nic neřešil a ujel. Případ prošetřují písečtí dopravní policisté, pomoci by mohli případní svědci. Informace můžete předat na lince 974 235 254 či 158.
Děkujeme za pomoc.
por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz
2. října 2025