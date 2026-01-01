Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Poškodil lak na autech v celé ulici

Ve Ždánicích řádil vandal, policisté hledají svědky. 

Nejméně devatenáct poškozených vozidel má na svědomí zatím neznámý pachatel ve Ždánicích na Hodonínsku. Případem se zabývají policisté od začátku března, konkrétně od večera 6. března, kdy vandal poškrábal lak na vozidlech v celé ulici. Škoda na autech přesáhla čtvrt milionu. Je však možné, že se další poškození ještě přihlásí. Policisté pracující na případu žádají o pomoc svědky, kteří mohli onoho dne v době mezi 19. a 23. hodinou někoho u aut vidět. Pomoci by jim mohly také kamerové záznamy, které by snímaly místo nebo jeho blízké okolí. Současně vyzývají spoluobčany, aby nebyli lhostejní ke svému okolí a všímali si podezřelého chování. Vandalských útoků bylo totiž v obci už více. Pokud máte k případu jakékoli informace, kontaktujte přímo kyjovské policisty na číslech 974 633 500 nebo  724 273 053.

por. David Chaloupka, 25. března 2026

Odkazy do noveho okna

poškozený lak02

Detailní náhled

poškozený lak01

Detailní náhled

poškozený lak07

Detailní náhled

poškozený lak05

Detailní náhled

poškozený lak06

Detailní náhled

poškozený lak04

Detailní náhled

poškozený lak03

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 