Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Poškodil automat na vysávání a odcizil z něj mince
Škoda je v desítkách tisíc korun. Poznáte muže na záznamu?
Policisté z obvodního oddělení v Benešově šetří poškození automatu na vysávání u automyčky a současně i krádež peněz z tohoto automatu, ke kterému došlo v ulici Konopišťská v Benešově.
Podezřelého muže, který se s páčidlem do automatu dostal, ale zachytily kamery. Způsobená škoda se vyšplhala na několik desítek tisíc korun, kdy největší škoda byla způsobena na poškození a menší část škody na vybrané hotovosti v mincích.
Policisté v celé věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže a poškození cizí věci.
Dosavadním šetřením policisté nezjistili totožnost podezřelého muže, proto se nyní obracejí na širokou veřejnost s žádostí o pomoc. Pokud muže na kamerovém záznamu poznáváte, ozvěte se prosím benešovským kolegům na tel. číslo 974 871 700.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
2. června 2026