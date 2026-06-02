Policie České republiky  

Pomáhat a chránit

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Poškodil automat na vysávání a odcizil z něj mince

Škoda je v desítkách tisíc korun. Poznáte muže na záznamu? 

Policisté z obvodního oddělení v Benešově šetří poškození automatu na vysávání u automyčky a současně i krádež peněz z tohoto automatu, ke kterému došlo v ulici Konopišťská v Benešově.

Podezřelého muže, který se s páčidlem do automatu dostal, ale zachytily kamery. Způsobená škoda se vyšplhala na několik desítek tisíc korun, kdy největší škoda byla způsobena na poškození a menší část škody na vybrané hotovosti v mincích.

Policisté v celé věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže a poškození cizí věci.

Dosavadním šetřením policisté nezjistili totožnost podezřelého muže, proto se nyní obracejí na širokou veřejnost s žádostí o pomoc. Pokud muže na kamerovém záznamu poznáváte, ozvěte se prosím benešovským kolegům na tel. číslo 974 871 700.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
2. června 2026

