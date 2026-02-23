Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Poškodil auto a odjel
Hledáme svědky dopravní nehody v Litomyšli.
V pátek 20. února 2026 v době mezi osmou hodinou ranní a půl čtvrtou odpoledne došlo v Litomyšli na Smetanově náměstí k dopravní nehodě. Zatím neznámý řidič v neznámém vozidle tady poškodil zaparkované vozidlo zn. Hyundai.
Pokud jste viděli, jak k nehodě došlo, případně máte na svých palubních kamerách záběry, které by pomohly nehodu objasnit, ozvěte se svitavským dopravním policistům na čísle 974 578 254 nebo prostřednictvím linky 158.
23. února 2026
por. Mgr. Dita Holečková
tisková mluvčí policie Pardubického kraje