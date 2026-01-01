Policie České republiky  

Posilnil se whisky

Opilý řidič kamionu si druhý den vyslechl rozsudek. [VIDEO] 

Minulý čtvrtek dopoledne usedl za volant mnohatunového kolosu padesátiletý cizinec v silném stavu opilosti. Hlídka dálničního oddělení Ivanovice na Hané ho přistihla na dálnici D1 u Vyškova, když předjížděl v místě, kde je toto pro nákladní automobily zakázáno. Po zastavení soupravy a vystoupení řidiče bylo z jeho nestabilní chůze i silného alkoholového odéru okamžitě jasné, že neměl za volantem co pohledávat. První dechová zkouška potvrdila alarmující hodnotu 2,3 promile.

Cizinec, jedoucí z Rakouska do sousední země, přiznal, že během večera vypil celou láhev whisky a s pitím skončil jen pár hodin před odjezdem. Následná měření ukázala hodnoty kolem dvou promile. Do policejního protokolu uvedl, že alkoholem řešil osobní problémy. Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz. Vozidlo s návěsem navíc chtěla hlídka z dálničního sjezdu nechat odtáhnout. Odtahová služba sice přijela, ale nemusela zasáhnout. Kolem totiž projížděl kolega řidiče, který mu pomohl kamion přeparkovat. Poplatku za marný výjezd se ale řidič stejně nevyhnul. Následně cizinec putoval do policejní cely, kde si počkal na soud.

Ve věci policisté vedli zkrácené přípravné řízení, jehož smyslem je u méně závažných trestných činů urychlit a zjednodušit trestní řízení. Už druhý den poté si tak řidič vyslechl u Okresního soudu ve Vyškově rozsudek. Soudem mu byl uložen zákaz řízení na našem území na 2 roky a zároveň mu byl uložen i dvouletý trest vyhoštění.

por. Petr Vala, 27. ledna 2025.

