Posilněna alkoholem sedla za volant

Cesta autem pod vlivem alkoholu jí vyjde draho. 

Dne 19. května 2026, krátce před čtvrtou hodinou odpolední, řídila čtyřiatřicetiletá žena z Táborska osobní motorové vozidlo Škoda Octavia, po pozemní komunikaci č. II/122 z Opařan do Starého Sedla a po pozemních komunikacích ve Starém Sedle, kde jí zastavili a kontrolovali bechyňští policisté.  Ze způsobu jízdy a při kontrole pojali policisté podezření, že před jízdou požila alkohol, proto provedli u řidičky dechovou zkoušku, při které přístroj ukázal při první zkoušce hodnotu přes 2,8  a při druhé zkoušce přes 2,7 promile alkoholu v organismu.

Policisté řidičce na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali jí další jízdu. Celý případ řádně zadokumentovali a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Bezohledných řidičů, kteří jezdí pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, je na našich silnicích víc než dost. Je to alarmující a nutí nás to k zamyšlení, proč tak hazardují se svým zdravím, ale i zdravím všech účastníků silničního provozu? V silničním provozu je opilý řidič či řidič pod vlivem drog velkým nebezpečím. Alkohol i ostatní návykové látky dodávají sebedůvěru, ale zároveň většinou zpomalují smyslové vnímání, včetně pohybových reakcí. Řidič po požití těchto látek není schopen objektivně posoudit rychlost vozidla, které řídí, a má zhoršené vnímání. Už i malé množství omamných látek dokáže negativně ovlivnit schopnost řídit vozidlo. Řízení pod vlivem alkoholu patří mezi nejčastější příčiny, které vedou k dopravním nehodám, často s velmi závažnými důsledky.

Bezpečnost silniční dopravy je vážným problémem, který chce Policie České republiky i nadále řešit kontrolami zaměřenými na požívání alkoholu či jiných návykových látek před jízdou. Nechceme, aby byl alkohol a jiné návykové látky příčinou lidského neštěstí, proto se této problematice budeme nadále usilovně věnovat.

Pamatujte! Alkohol ani návykové látky za volant nepatří!

por. Bc. Lenka Pokorná    krpc.tisk@policie.gov.cz                                                                                                                                         tisková mluvčí a preventistka                                                                                                                                                                                  20. května 2026    

