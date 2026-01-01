Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Posilněna alkoholem sedla za volant
Cesta autem pod vlivem alkoholu jí vyjde draho.
Dne 19. května 2026, krátce před čtvrtou hodinou odpolední, řídila čtyřiatřicetiletá žena z Táborska osobní motorové vozidlo Škoda Octavia, po pozemní komunikaci č. II/122 z Opařan do Starého Sedla a po pozemních komunikacích ve Starém Sedle, kde jí zastavili a kontrolovali bechyňští policisté. Ze způsobu jízdy a při kontrole pojali policisté podezření, že před jízdou požila alkohol, proto provedli u řidičky dechovou zkoušku, při které přístroj ukázal při první zkoušce hodnotu přes 2,8 a při druhé zkoušce přes 2,7 promile alkoholu v organismu.
Policisté řidičce na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali jí další jízdu. Celý případ řádně zadokumentovali a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Bezohledných řidičů, kteří jezdí pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, je na našich silnicích víc než dost. Je to alarmující a nutí nás to k zamyšlení, proč tak hazardují se svým zdravím, ale i zdravím všech účastníků silničního provozu? V silničním provozu je opilý řidič či řidič pod vlivem drog velkým nebezpečím. Alkohol i ostatní návykové látky dodávají sebedůvěru, ale zároveň většinou zpomalují smyslové vnímání, včetně pohybových reakcí. Řidič po požití těchto látek není schopen objektivně posoudit rychlost vozidla, které řídí, a má zhoršené vnímání. Už i malé množství omamných látek dokáže negativně ovlivnit schopnost řídit vozidlo. Řízení pod vlivem alkoholu patří mezi nejčastější příčiny, které vedou k dopravním nehodám, často s velmi závažnými důsledky.
Bezpečnost silniční dopravy je vážným problémem, který chce Policie České republiky i nadále řešit kontrolami zaměřenými na požívání alkoholu či jiných návykových látek před jízdou. Nechceme, aby byl alkohol a jiné návykové látky příčinou lidského neštěstí, proto se této problematice budeme nadále usilovně věnovat.
Pamatujte! Alkohol ani návykové látky za volant nepatří!
por. Bc. Lenka Pokorná krpc.tisk@policie.gov.cz tisková mluvčí a preventistka 20. května 2026