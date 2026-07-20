Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Porušování zákazů řízení
Někteří řidiči si s vyslovený zákazem "nelámali" hlavu a opakovaně jezdí s motorovými vozidly.
Českobudějovičtí policisté z městského obvodního oddělení od počátku letošního roku řeší několik případů, kdy osoby opakovaně řídily automobily, ačkoli mají rozhodnutím soudu vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel.
Například v druhé polovině ledna zastavili policisté z oddělení hlídkové služby mladou ženu, která na Lannově řídila osobní automobil tovární značky Volkswagen Lupo. Provedenou lustrací zjistili, že má vysloven zákaz řízení do konce března letošního roku.
Dále třeba koncem dubna zastavili policisté ze stejného útvaru na Rudolfovské třídě mladého řidiče osobního vozidla tovární značky Peugeot 207, kdy následnou lustrací v centrálních evidencích prokázali, že opakovaně na území Jihočeského kraje porušoval vyslovený zákaz řízení.
V rámci těchto případů byly osobám s přihlédnutím k ustanovení trestního řádu zajištěná motorová vozidla různých značek, které pak byly s návrhem na propadnutí věci předány společně se spisovým materiálem - podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí - na okresní státní zastupitelství a okresní soud.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
20. července 2026