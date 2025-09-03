Policie České republiky  

Porušení mezinárodních sankcí – obvinění osob

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) v těchto dnech zahájili trestní stíhání 6 fyzických a 1 právnické osoby pro trestný čin porušení mezinárodních sankcí dle § 410 odst. 1, odst. 3 písm. b), písm. e) trestního zákoníku. 

Věc se týká vývozu celkem 7 důlních strojů do Ruské federace (v letech 2023–2024), kdy tyto stroje jsou uvedeny na sankčním seznamu EU. Stroje měly být vyvezeny z České republiky do Ruské federace přes prostředníky v jiných zemích. 

Trestní stíhání fyzických osob probíhá na svobodě. Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. 


plk. Jaroslav Ibehej  
NCOZ SKPV 
3. září 2025
 

