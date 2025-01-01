Porušení Etického kodexu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal (cituji):
„o poskytnutí souhrnných statistických údajů týkající se porušení Etického kodexu Policie příslušníky Policie ČR za období od 2020 do 2024 ( včetně )
Požadované údaje:
1. Celkový počet případů porušení etického kodexu Policie ČR
2. Členění případů podle typu porušení ( např. nevhodné chování vůči veřejnosti, porušení povinností ve službě, střet zájmů apod. )
3. Počet případů, které vedly ke kárným opatřením, s uvedením základních druhů sankcí.
4. Rozdělení údajů podle krajských ředitelství Police ČR, pokud je to možné.
5. Souhrnná statistika podle jednotlivých let ( 2020 do 2024 )“.
Policejní prezidium České republiky sdělilo žadateli, že Policie České republiky nevede statistiku počtu případů porušení Etického kodexu Policie České republiky, tedy nevede přehled všech pochybení týkajících se Etického kodexu Policie České republiky. Úřad vnitřní kontroly Policejního prezidia České republiky vede pouze statistiku podaných stížností na policisty a s tím související zjištěná pochybení. Tato statistika je uvedena v příloze.
Stejně tak Policie České republiky nevede žádný přehled počtu případů porušení Etického kodexu, které vedla ke kárným opatřením. V rámci informačního systému EKIS jsou vedeny přehledy kázeňských trestů uložených za různé okruhy důvodů, ze kterých ale nevyplývá a nelze zjistit, zda byl porušen Etické kodex Policie České republiky.
Policie České republiky tedy nevede statistiky odpovídající zadání žádosti, resp. týkající se dané problematiky. K jejich vytvoření by musely být analyzovány a prostudovány jednotlivé stížnostní spisy a spisy vedené ve věcech služebního poměru za období specifikované v žádosti. Takovou činnost považuje povinný subjekt za vytvoření nové informace
pplk. JUDr. Lucie Žárská, 3. 12. 2025