Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Porta Bohemica bez alkoholu a bez pokut
ÚSTECKO - Cyklisté potěšili ústecké dopravní policisty.
Slunce, řeka Labe, krásné výhledy a cyklostezka vedoucí malebnou krajinou Porta Bohemica. Takové dopoledne si užívali cyklisté, kteří se vydali na projížďku podél řeky. Tentokrát je ale kromě přírody čekalo i setkání s ústeckými dopravními policisty. Nešlo však o kontrolu, při které by cyklisté museli mít obavy z pokut. Policisté vyrazili mezi ně především s cílem připomenout důležitá pravidla bezpečné jízdy. Během preventivní akce kontrolovali povinnou výbavu jízdních kol a upozorňovali na význam používání cyklistické přilby. Přestože dospělí cyklisté ji v České republice mít povinně nemusí, může v kritické chvíli rozhodnout o tom nejdůležitějším, a tím je zdraví.
Dalším tématem byla jízda pod vlivem alkoholu. Krásné počasí a zastávka na občerstvení k sobě mohou lákat, ale alkohol a řízení jízdního kola nejsou dobrá kombinace. A výsledek kontroly? Policisté mohli s úsměvem konstatovat, že tentokrát se žádné překvapení nekonalo. Nenašel se ani jeden cyklista, který by usedl za řídítka pod vlivem alkoholu nebo vyrazil bez helmy.
Cyklostezka podél Labe patří mezi oblíbené trasy nejen českých, ale i zahraničních návštěvníků. Němečtí cyklisté, kteří tvoří významnou část jejích uživatelů, byli příjemně překvapeni, že se policisté věnují prevenci přímo v terénu. Cyklisté si od policistů neodváželi pokuty, ale užitečné drobnosti – reflexní prvky, cyklistické mapy, alkohol testery nebo třeba nealkoholické pivo jako připomínku, že bezpečná jízda a alkohol k sobě nepatří.
Ústečtí dopravní policisté tak strávili dopoledne nejen kontrolou, ale hlavně příjemnými rozhovory s lidmi, kteří si přijeli užít krásy našeho kraje. A tentokrát platilo, že nejlepší kontrolou je ta, po které všichni pokračují dál s úsměvem na rtech a bezpečně.
Ústí nad Labem 13. července 2026
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje