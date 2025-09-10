Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Porovnání oznámených dopravních nehod za loňské a letošní léto
Změna v oznamovací povinnosti Policii České republiky.
Dnem 1. července 2025 vešla v účinnost novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, která mimojiné reaguje na aktuální hodnoty vozidel a běžné náklady spojené s jejich opravou. Konkrétně se tak jedná o zvýšení hranice způsobené hmotné škody při dopravní nehodě a oznamovací povinnosti Policii České republiky. Oznamovací povinnost dopravní nehody nově vzniká při způsobené škodě vyšší než 200.000,- Kč na jednom ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí.
Tato změna se dle statistik částečně promítla i co do počtu ohlášených dopravních nehod Policii České republiky na území Ústeckého kraje. V loňském roce jsme během letních měsíců červenec a srpen evidovali o 10 procent více dopravních nehod, než tomu bylo ve srovnání s letošními letními měsíci. V případě dopravní nehody, kdy nevzniká oznamovací povinnost, doporučujeme pořídit fotodokumentaci. Fotografie mají důkazní hodnotu, zaznamenávají polohu vozidel, poškození, registrační značky a případné osoby přítomné na místě. Místo nehody bezprostředně označte výstražným trojúhelníkem a nezapomeňte si nasadit reflexní vestu. Pokud jsou vozidla pojízdná, odstraňte je z vozovky, aby nedocházelo k dalšímu ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Vozidla ve vozovce vyvolávají další kolizní situace. Společný záznam o dopravní nehodě nemusíte vyplňovat přímo na místě, zvolte klidné místo a postupujte podle předtisku nebo prostřednictvím plánované webové aplikace České kanceláře pojistitelů. Doporučujeme také výměnu telefonních nebo e-mailových kontaktů mezi účastníky. Může se stát, že na něco zapomenete.
Kdy nás přivolat musíte:
Dojde-li k usmrcení nebo zranění osoby, vznikne-li hmotná škoda převyšující 200.000,- Kč na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí, dojde-li na hmotné škodě na majetku třetí osoby, s vyjímkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle, dojde-li k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace, například svodidel, dopravního značení, sloupů veřejného osvětlení nebo vozovky, nebo pokud sami, bez vynaložení nepřiměřeného úsilí nemůžete zabezpečit obnovení plynulosti provozu.
10. září 2025
por. Bc. Pavla Mašínová
oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje