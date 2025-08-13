Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Pořídil si falešný parkovací průkaz pro přepravu tělesně postižených
Upozornil na sebe dopravním přestupkem. Nyní mu hrozí až tři roky odnětí svobody.
V centru České Lípy v ulici Jindřicha z Lipé zaujalo pozornost městského strážníka vozidlo zaparkované v zóně zákazu stání všem na očích. Poté, co k němu přistoupil blíže, viděl mimo jiné, že se za oknem nachází cosi, co se podobá parkovacímu průkazu, ale průkaz to není. Řeč je o parkovacím průkazu označujícím vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, ovšem ani s ním v zóně zákazu stání parkovat nesmí.
Z uvedeného důvodu vyhlížel, kdo se k autu přihlásí a dočkal se. Dostavil se sebevědomý muž seniorského věku, kterého hovor se strážníkem velmi obtěžoval, což dával okázale najevo a stěžoval si na zbytečnou šikanu. V jeho způsobu parkování neviděl problém a papírovou náhražku parkovacího průkazu vysvětlil tím, že vlastní více vozidel a nechce ji pořád přehazovat, proto si pořídil jeho kopie.
Při zpracovávání podkladů pro připravované správní řízení však vyšlo najevo, že tomuto řidiči nikdy úřad takový parkovací průkaz nevydal. V této souvilsosti jsme již zahájili úkony trestního řízení pro přečin padělání a pozměnění veřejné listiny, za kterou ho soud může potrestat odnětím svobody až na tři roky.
13. 8. 2025
por. Bc. Ivana Baláková