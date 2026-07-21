Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Porazil dva stromy
Sám pak zavolal na linku 158.
Jednadvacetiletý řidič se v pátek 17. července v noci rozhodl opravdu špatně. Společně se spolujezdcem usedli do auta a vyrazili po silnicích Orlickoústecka. Jejich cesta však skončila úplně jinak, než by si asi představovali.
Řidič nezvládl řízení, vyjel mimo komunikaci, s vozidlem narazil nejprve do jednoho stromu, vzápětí do druhé, což ho vrátilo zpět na komunikaci, kde zůstal stát. Sám zavolal na linku 158. Na místo nehody přijeli nejen policisté, ale i hasiči a záchranáři. Muž nadýchal 1,45 promile alkoholu. Oba i se spolujezdcem byli převezeni do nemocnice na vyšetření.
Řidiči v přÍpadě prokázání viny hrozí za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky až tři roky ve vězení.
21. července 2026
por. Mgr. Dita Holečková
tisková mluvčí policie Pardubického kraje