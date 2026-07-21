Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Porazil dva stromy

Sám pak zavolal na linku 158. 

Jednadvacetiletý řidič se v pátek 17. července v noci rozhodl opravdu špatně. Společně se spolujezdcem usedli do auta a vyrazili po silnicích Orlickoústecka. Jejich cesta však skončila úplně jinak, než by si asi představovali.

Řidič nezvládl řízení, vyjel mimo komunikaci, s vozidlem narazil nejprve do jednoho stromu, vzápětí do druhé, což ho vrátilo zpět na komunikaci, kde zůstal stát. Sám zavolal na linku 158. Na místo nehody přijeli nejen policisté, ale i hasiči a záchranáři. Muž nadýchal 1,45 promile alkoholu. Oba i se spolujezdcem byli převezeni do nemocnice na vyšetření.

Řidiči v přÍpadě prokázání viny hrozí za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky až tři roky ve vězení. 

21. července 2026
por. Mgr. Dita Holečková
tisková mluvčí policie Pardubického kraje 

Odkazy do noveho okna

foto PČR č. 1

foto PČR č. 1 

Detailní náhled

foto PČR č. 2

foto PČR č. 2 

Detailní náhled

foto PČR č. 3

foto PČR č. 3 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 