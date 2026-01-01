Populární herec, kterého Státní bezpečnost nutila žít v pohybu
Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV (ÚDV SKPV) vede trestní stíhání čtyř bývalých důstojníků komunistické Státní bezpečnosti (StB). Vrchní komisař je obvinil ze spáchání zvlášť závažného zločinu zneužití pravomoci úřední osoby.
Obvinění se měli v 70. a 80. letech při výkonu služby podílet na systematickém pronásledování populárního divadelního a televizního herce. Podle zjištění vyšetřovatele na něj nasazovali tajné spolupracovníky StB, opakovaně jej předvolávali k tzv. nuceným stykům, fyzicky jej sledovali a snažili se jej přimět ke spolupráci.
Případ je mimořádný zejména rozsahem a délkou perzekuce. Poškozený byl objektem zájmu StB déle než deset let a na jeho kontrarozvědném rozpracování se různou měrou podílelo téměř dvacet příslušníků StB. Motivem postupu bezpečnostních složek byly jeho kritické postoje vůči komunistickému režimu a jeho židovská víra.
V důsledku dlouhodobého nátlaku byl herec nucen opakovaně měnit bydliště mezi Severomoravským a Severočeským krajem a hlavním městem Prahou. Zásahy do jeho osobního i profesního života vyvrcholily propuštěním z jednoho z pražských divadel.
Vrchní komisař po provedeném prověřování vyvodil trestní odpovědnost celkem u dvanácti bývalých příslušníků StB, z nichž čtyři obvinil a jednání dalších osmi odložil pro nepřípustnost trestního stíhání, neboť zemřeli.
Poškozený Tomáš Töpfer poskytl orgánům činným v trestním řízení výslovný souhlas se zveřejněním svého jména v souvislosti s tímto případem. Právo poskytovat další informace si vyhradilo dozorující Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1.
Foto z vyšetřovacího spisu: Desky svazku StB
Foto z vyšetřovacího spisu: Sledovací spis StB
Foto z vyšetřovacího spisu: Návrh profylaktického opatření
kpt. Bc. Iveta Kořínková
vrchní komisař