Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Ponziho schéma v praxi
Skupina osob nabízela prostřednictvím dluhopisů možnost investice do několika fiktivních firem za účelem jejich zúročení. Takto získané milionové investice, však neputovaly tam, kam měly, ale rovnou do kapes organizátorů celé této trestné činnosti. Něco málo z toho pak bylo vyplaceno zpět investorům jako fiktivní výnos.
Na podezřelé transakce na bankovním účtu konkrétní společnosti upozornili kriminalisty druhého policejního obvodu pracovníci Finančního analytického úřadu v červnu 2024. Prověřováním oznámení kriminalisté potvrdili, že se oznámení zakládá na pravdě. Zjistili totiž, že příchozí investice na účet firmy nejsou použity tak, jak bylo stanoveno společností, ale obratem v hotovosti vybírány. Dalším prověřováním kriminalisté zjistili, že uvedená společnost není jediná a podezřelí skrze bílé koně stejným způsobem ovládají několik dalších fiktivních firem, a to už od roku 2023. I v těchto případech mizely investované miliony v kapsách organizátorů celé této trestné činnosti a byly používány k nákupům movitého i nemovitého majetku v řádech milionů korun. Jenom část z toho pak vyplácena zpět investorům a vydávána za zisk. Pouze však do doby, než organizátoři s vyplácením zcela přestali.
V průběhu června však spadla klec a organizátory popsané trestné činnosti kriminalisté zadrželi. Pro jednoho z nich si přišla zásahová jednotka, neboť nebylo vyloučeno, že by mohl být ozbrojen. Kriminalisté provedli i domovní prohlídky a zajistili přes jeden milion korun v hotovosti a ve stejné hodnotě i osobní automobil. Nebude však zřejmě konečný účet, neboť šetření této rozsáhlé trestné činnosti stále pokračuje.
Dvojici mužů bylo sděleno obvinění pro trestný čin podvod a jsou stíháni vazebně.
Kriminalisté důrazně doporučují všem potencionálním investorům maximální možnou obezřetnost a řádné prověření emitentů podnikových dluhopisů, a to už před samotnou investicí. Nelze spoléhat např. jen na dluhopisové tržiště, že tento emitenta ověřuje.
por. Mgr. Jan Rybanský
15. srpen 2025