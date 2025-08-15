Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Ponziho schéma v praxi

Skupina osob nabízela prostřednictvím dluhopisů možnost investice do několika fiktivních firem za účelem jejich zúročení. Takto získané milionové investice, však neputovaly tam, kam měly, ale rovnou do kapes organizátorů celé této trestné činnosti. Něco málo z toho pak bylo vyplaceno zpět investorům jako fiktivní výnos. 

Na podezřelé transakce na bankovním účtu konkrétní společnosti upozornili kriminalisty druhého policejního obvodu pracovníci Finančního analytického úřadu v červnu 2024. Prověřováním oznámení kriminalisté potvrdili, že se oznámení zakládá na pravdě. Zjistili totiž, že příchozí investice na účet firmy nejsou použity tak, jak bylo stanoveno společností, ale obratem v hotovosti vybírány. Dalším prověřováním kriminalisté zjistili, že uvedená společnost není jediná a podezřelí skrze bílé koně stejným způsobem ovládají několik dalších fiktivních firem, a to už od roku 2023. I v těchto případech mizely investované miliony v kapsách organizátorů celé této trestné činnosti a byly používány k nákupům movitého i nemovitého majetku v řádech milionů korun. Jenom část z toho pak vyplácena zpět investorům a vydávána za zisk. Pouze však do doby, než organizátoři s vyplácením zcela přestali.

V průběhu června však spadla klec a organizátory popsané trestné činnosti kriminalisté zadrželi. Pro jednoho z nich si přišla zásahová jednotka, neboť nebylo vyloučeno, že by mohl být  ozbrojen. Kriminalisté provedli i domovní prohlídky a zajistili přes jeden milion korun v hotovosti a ve stejné hodnotě i osobní automobil. Nebude však zřejmě konečný účet, neboť šetření této rozsáhlé trestné činnosti stále pokračuje.

Dvojici mužů bylo sděleno obvinění pro trestný čin podvod a jsou stíháni vazebně.

Kriminalisté důrazně doporučují všem potencionálním investorům maximální možnou obezřetnost a řádné prověření emitentů podnikových dluhopisů, a to už před samotnou investicí. Nelze spoléhat např. jen na dluhopisové tržiště, že tento emitenta ověřuje.

por. Mgr. Jan Rybanský
15. srpen 2025

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 