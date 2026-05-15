Poničení věcí a krádež hotovosti v mateřské škole
Policistům se podařilo ustanovit dvě nezletilé osoby, případem se stále zabývají.
Od 2. května se policisté z územního odboru Tachov zabývají případem, který v posledních dnech vzbudil velký mediální zájem, ale také soudržnost lidí. Jedná se o poškození zařízení a odcizení finanční hotovosti z mateřské školky v Černošíně. Aby v ní mohly děti opět trávit svůj čas, místní obyvatelé ji z vlastní iniciativy pomohli uklidit a opravit.
Případu se intenzivně věnujeme a provedli jsme řadu úkonů, ať už se jednalo o ty na místě činu, jako jeho důkladné ohledání a zajištění kriminalistických stop nebo následné zajištění výpovědí osob a jiných důkazů.
Na základě důkladného vyhodnocení zajištěných stop a důkazů se policistům podařilo ustanovit dvě nezletilé osoby, které se činu měly dopustit. S ohledem na skutečnost, že nedosáhly věku trestní odpovědnosti, policisté věc odloží. Nicméně spisový materiál bude následně postoupen dozorovému státnímu zástupci s podnětem k podání návrhu na předání věci soudu pro mládež k rozhodnutí o dalším opatření.
por. Bc. Iva Vršecká
15. května 2026