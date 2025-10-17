Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Poničení nového nádraží Bubny
Policisté pátrají po neznámém muži, který popsal několik skleněných tabulí na nádraží, čímž způsobil škodu za více než sto padesát tisíc korun.
K prvnímu skutku došlo 9. září, krátce po čtvrté hodině odpolední, na horním nástupišti nádraží Bubny v Praze 7. Neznámý muž tam v doprovodu mladé ženy přistoupil k prosklenému zábradlí a během malé chvíle na něm tagovým fixem vytvořil více než metr dlouhý nápis. K dalšímu skutku došlo hned druhý den, kdy si tento muž s doprovodem vybral k svému „umění“ skleněnou část výtahové šachty ve vestibulu nádraží. Na ní také vytvořil více než metr dlouhý nápis a ihned poté z místa odešel neznámo kam. V jeho jednání mu nezabránil ani fakt, že celý prostor kolem je monitorován kamerovým systémem. Podezřelý tímto jednáním způsobil škodu, která byla prozatím vyčíslena na více než sto padesát tisíc korun.
Policisté ve spolupráci s kriminalisty zajistili kamerové záznamy, na kterých je velmi dobře zachycena podoba jak podezřelého muže, tak i mladé dívky, kterou potřebují policisté také vyslechnout. Jelikož se jim tuto dvojici do současné chvíle nepodařilo vypátrat, žádají širokou veřejnost o pomoc. Pokud podezřelého muže, nebo jeho doprovod poznáváte, nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jejich nalezení, volejte prosím linku 158.
Hledaný muž je podezřelý ze spáchání trestného činu poškození cizí věci, za což může v případě dopadení a odsouzení, skončit až na rok za mřížemi.
por. Richard Hrdina
17. října 2025