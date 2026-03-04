Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
AKTUALIZACE - Pomůžete s nalezením muže?
V pondělí večer odešel z práce, od té doby ho nikdo neviděl.
AKTUALIZACE ze dne 4.3.2026
Pohřešovaný muž se nám právě přihlásil na obvodním oddělení v Náchodě, je v pořádku.
Všem, kteří nám pomáhali muže vypátrat, děkujeme.
por. Pižlová, 20:40h.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Náchodští policisté v současné době pátrají po 27letém muži z Náchoda, který byl naposledy viděn v pondělí 3. 2. 2026 okolo 22. hodiny v zaměstnání, ze kterého měl odejít domů, kam však již nedošel. Dnes se na policisty v dopoledních hodinách obrátila s žádostí o pomoc jeho matka.
Včera (3.3.2026) s ním po 20. hodině telefonicky ještě hovořil jeho kamarád, přičemž si pohřešovaný stěžoval na životní situaci. Do současné doby o něm již nemáme žádnou informaci.
Muž má u sebe mobilní telefon, který je však v současné době nedostupný. Pohřešovaný by měl mít na sobě tmavou bundu a bílé tenisky.
Policie ČR tímto žádá všechny občany o pomoc při jeho nalezení. Pokud víte, kde se muž v současné době nachází, nebo jste ho někde zahlédli, kontaktujte nás na bezplatné telefonní lince 158. Děkujeme.
por. Pižlová Šárka, DiS.
4.3.2026, 17:00