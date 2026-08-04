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Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pomůžete nám se ztotožněním muže?

Následně byl muž hospitalizovaný v nemocnici. 

Policisté z Pece pod Sněžkou včera před 20. hodinou přijali oznámení od záchranáře z Temného Dolu týkající se ztotožnění muže, kterého nalezl ležícího před jejich základnou.
Policisté po příjezdu na místo zjistili od oznamovatele, že muž vůbec nekomunikuje a dále to, že ho již registroval o víkendu, jak seděl na autobusové zastávce.
Na výzvu policistů k prokázání totožnosti osoba nereagovala, nepředložila žádný doklad totožnosti ani neposkytla potřebnou součinnost.
Neznámý mužneznámý mužMuž byl oblečený do světle modrých riflových kraťas a hnědého trika. 
S ohledem na jeho zdravotní stav ho záchranáři převezli do nemocnice, kde lékaři vyloučili přítomnost alkoholu a jiných návykových látek.
Policisté touto cestou žádají širokou veřejnost o pomoc při jeho ztotožnění, může se jednat i o cizince.
Pokud muže znáte, víte, kde se zdržuje, kde pracuje, nebo máte jakékoliv jiné poznatky vedoucí k jeho ztotožnění, kontaktujte nás na lince 158. Děkujeme.

por. Pižlová Šárka, DiS.
4.8.2026, 9:30

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Neznámý muž

Neznámý muž 

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Neznámý muž

Neznámý muž 

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