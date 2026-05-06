Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Pomůžete nám najít motocyklistu?
Škoda byla vyčíslena na 5 tisíc korun.
Včera 5. května 2026 byli dopravní policisté přivolání k poškození motorového vozidla Peugeot neznámým motocyklistou, ke kterému došlo v ulici Na Struze v Trutnově okolo 14:30 hodin.
poškozené vozidloK nehodě dle oznamovatele došlo tak, že neznámý řidič motocyklu při objíždějí vozidla Peugeot, které stálo v koloně vozidel, poškodil levé přední dveře. Z výslechu poškozeného dále vyplynulo, že s motorkářem měl slovní rozepři, při které měl právě tyto dveře pootevřené. Škoda na vozidle byla vyčíslena na 5 tisíc korun.
Řidič motocyklu z místa dopravní nehody ujel.
Dopravní policisté v současné době hledají svědky této události nebo „motorkáře“ samotného, který by nám pomohl celou záležitost objasnit.
V případě, že máte jakékoliv poznatky k samotnému ději, osobě motocyklisty, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 735-785-444.
Děkujeme.
por. Pižlová Šárka, DiS.
6.5.2026, 8:30