Pomůžete nám najít motocyklistu?

Škoda byla vyčíslena na 5 tisíc korun. 

Včera 5. května 2026 byli dopravní policisté přivolání k poškození motorového vozidla Peugeot neznámým motocyklistou, ke kterému došlo v ulici Na Struze v Trutnově okolo 14:30 hodin.

nehodapoškozené vozidloK nehodě dle oznamovatele došlo tak, že neznámý řidič motocyklu při objíždějí vozidla Peugeot, které stálo v koloně vozidel, poškodil levé přední dveře. Z výslechu poškozeného dále vyplynulo, že s motorkářem měl slovní rozepři, při které měl právě tyto dveře pootevřené. Škoda na vozidle byla vyčíslena na 5 tisíc korun.
Řidič motocyklu z místa dopravní nehody ujel.
Dopravní policisté v současné době hledají svědky této události nebo „motorkáře“ samotného, který by nám pomohl celou záležitost objasnit.

V případě, že máte jakékoliv poznatky k samotnému ději, osobě motocyklisty, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 735-785-444.

Děkujeme.

por. Pižlová Šárka, DiS.
6.5.2026, 8:30

